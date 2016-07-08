Эрдоган настаивает на поддержке Украины и осуждает преследования крымских татар

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко на полях саммита НАТО в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

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Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в аэропорту Стамбула.

«Президент Турции сделал акцент на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и в очередной раз осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Кроме этого, президенты Украины и Турции договорились о дальнейшей координации в сфере региональной безопасности.

«Эрдоган подчеркнул: ничто не повлияет на укрепление украинско-турецкого стратегического партнерства», - говорится в сообщении.

Порошенко и Эрдоган договорились об активизации экономического сотрудничества стран.