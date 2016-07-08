В субботу Порошенко и Дуда проведут полноценные переговоры – посол
11:20, 08 июля 2016Политика
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На 9 июля запланирована встреча президентов Украины и Польши.
Встреча Порошенко и Дуды назначен на субботу / УНИАН
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет Европейская правда.
"Встреча точно состоится, она подтверждена. Президенты Украины и Польши проведут полноценные переговоры", - заявил он.
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По словам посла, встреча назначена на субботу, 9 июля.
Как сообщал УНИАН, Порошенко в Варшаве проведет встречи с лидерами Турции, Финляндии и Великобритании
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