В субботу Порошенко и Дуда проведут полноценные переговоры – посол

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет Европейская правда.

"Встреча точно состоится, она подтверждена. Президенты Украины и Польши проведут полноценные переговоры", - заявил он.

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По словам посла, встреча назначена на субботу, 9 июля.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в Варшаве проведет встречи с лидерами Турции, Финляндии и Великобритании