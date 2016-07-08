Порошенко в Варшаве проведет встречи с лидерами Турции, Финляндии и Великобритании

Об этом УНИАН сообщили в администрации президента.

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Запланировано участие главы Украинского государства в официальной приветственной церемонии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве открывается двухдневный саммит Североатлантического альянса на уровне глав государств и правительств, в рамках которого состоится заседание Комиссии Украина - НАТО.