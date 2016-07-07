Бондаренко стал прокурором Донетчины после увольнения из Киевской области
16:40, 07 июля 2016Политика
961
Прокуратуру Донецкой области возглавил Евгений Бондаренко, который был уволен с должности прокурора Киевской области.
Бондаренко стал прокурором Донетчины / Скриншот
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Читайте такжеОперация "Янтарь": Луценко уволил прокурора Ривненской области
Ранее бывший пресс-секретарь прокуратуры города Киева Елена Яхно сообщила об отставке прокурора Донецкой области Андрея Любовича, который возглавлял ведомство с апреля 2015 года.
«Прокурор Донецкой области Андрей Любович написал рапорт. Грустно все это. Уходят нормальные профессионалы...», - написала она на своей странице в Facebook.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter