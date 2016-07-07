Бондаренко стал прокурором Донетчины после увольнения из Киевской области

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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Ранее бывший пресс-секретарь прокуратуры города Киева Елена Яхно сообщила об отставке прокурора Донецкой области Андрея Любовича, который возглавлял ведомство с апреля 2015 года.

«Прокурор Донецкой области Андрей Любович написал рапорт. Грустно все это. Уходят нормальные профессионалы...», - написала она на своей странице в Facebook.