Шокин назначил прокурором Донецкой области экс-заместителя прокурора Киева

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Также ГПУ сделала еще несколько назначений - первым заместителем прокурора Закарпатской области стал Иван Шимон, заместителем прокурора Кировоградской области - Анатолий Гой. На должности, кроме того, назначено 10 заместителей прокуроров областей, 5 прокуроров районов и 3 прокурора города.

Шокин добавил, что назначения происходили по новому порядку, к обсуждению кандидатур привлекались представители общественности. Согласно приказу Шокина, материалы на назначение прокуроров согласовывались всеми заместителями Генерального прокурора.

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Андрей Любович родом из Днепропетровска, в органах прокуратуры этой области работал с 1998 года. В январе этого года был назначен заместителем прокурора Киева.