Верховная Рада начала свою работу с перерыва
В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.35 по требованию фракций "Батькивщина" и Радикальной партии.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что у него есть два заявления об объявлении перерыва, но фракция “БПП” готова заменить перерыв выступлением с трибуны парламента.
В то же время фракции “Батькивщина” и Радикальной партии настояли на объявлении перерыва.
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Парубий отметил, что перерыв закончится в 10.35.
Перед этим Парубий открыл заседание ВР при заблокированной трибуне и в окружении депутатов в военной форме. Вокруг трибуны собрались, в частности депутаты от «БПП», «Батькивщины», в президиуме парламента находятся депутаты от «Народного фронта» и «БПП», а также внефракционные, которые принимали участие в АТО. Они одеты в военную форму.
На утреннем заседании зарегистрировались 297 народных депутатов.
Как известно, в предыдущие дни президиум и трибуну парламента блокировали депутаты от Радикальной партии и «Батькивщины».