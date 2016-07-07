Верховная Рада начала свою работу с перерыва

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что у него есть два заявления об объявлении перерыва, но фракция “БПП” готова заменить перерыв выступлением с трибуны парламента.

В то же время фракции “Батькивщина” и Радикальной партии настояли на объявлении перерыва.

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Парубий отметил, что перерыв закончится в 10.35.

Перед этим Парубий открыл заседание ВР при заблокированной трибуне и в окружении депутатов в военной форме. Вокруг трибуны собрались, в частности депутаты от «БПП», «Батькивщины», в президиуме парламента находятся депутаты от «Народного фронта» и «БПП», а также внефракционные, которые принимали участие в АТО. Они одеты в военную форму.

На утреннем заседании зарегистрировались 297 народных депутатов.

Как известно, в предыдущие дни президиум и трибуну парламента блокировали депутаты от Радикальной партии и «Батькивщины».