Депутаты продолжают блокировать трибуну и президиум Рады с требованием снижения коммунальных тарифов

Как передает корреспондент УНИАН, блокирование проводят народные депутаты из фракций «Батькивщина», Радикальной партии, а также представители партии «Свободы» и внефракционные.

В блокировании трибуны участвуют около 20 народных депутатов.

В начале пленарного заседания в сессионном зале находится, кроме блокираторов, чуть более 50 народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июля, депутаты из фракций «Батькивщины» и Радикальной партии заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что блокирование бессрочное - до решения вопроса снижения тарифов на коммунальные услуги для населения.