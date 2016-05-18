Парламентарии Венеции приняли резолюцию о Крыме

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Corriere Della Sera.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 27 депутатов, против были 9. Всего в совете Венето 51 депутат.

Согласно резолюции, руководство региона уполномочено вести работу с правительством и парламентом Италии с целью пересмотра отношений между ЕС.

Как известно, инициаторами внесения документа в итальянскую региональную раду стали 25 депутатов, среди которых три руководителя крупнейших фракций венецианской совета.

Читайте такжеПарламент Нидерландов не поддержал резолюцию оппозиции отозвать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Автором проекта резолюции стал депутат националистической партии "Лега Норд" Стефано Вальдегамбери.

Вальдегамбери является пророссийским политиком, который "длительное время защищает интересы Москвы".

"Евросоюз и Италия отказались признавать принципы самоопределения, которые содержатся в нормах международного права, по отношению к Крымскому полуострову. ЕС и Италия явно применяют политику двойных стандартов исходя из геополитических мотивов. Они полностью игнорируют почти единодушное волеизъявление как крымского народа, так и парламента, а также исторические и культурные составляющие, что способствовало этому выбору", — говорится в резолюции венецианских депутатов.

Ранее посол Украины в Италии Евгений Перелыгин обратился к депутатам регионального совета Венето с открытым письмом, в котором призвал способствовать возвращению Крыма Украине.

Накануне мощнейшее итальянское общественно-политическое издание Corriere Della Sera в своем региональном разделе для Венето опубликовало статью с жесткой критикой идеи о признании аннексии Крыма.