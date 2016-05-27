МИД Италии прокомментировал резолюцию Венето по "российскому" Крыму
Министерство иностранных дел Итальянской Республики заявляет, что Италия не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией после того, как региональные власти северо-восточного региона Италии Венето (центр Венеции) приняли резолюцию, в которой требовали признать Крым российским.
Об этом УНИАН сообщили в посольстве Италии.
"В связи с резолюцией, принятой Региональным Советом Венето, в которой призывают правительство Италии признать итоги референдума по вопросу о независимости Крыма от Украины и требуют отмены ограничительных мер по отношению к Российской Федерации, Министерство Иностранных Дел и Международного Сотрудничества подтверждает свою твердую позицию, которую разделяет Европейский Союз, партнеры по НАТО и страны G7, о непризнании результатов референдума по вопросу о независимости Крыма от 16 марта 2014 года и дальнейшего присоединения к Российской Федерации, которые были совершены с нарушением принципов и норм международного права, которые запрещают одностороннее изменение границ государства", - отмечается в сообщении.
В итальянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что продолжительность санкций, принятых Европейским Союзом по отношению к Российской Федерации, связана с полным выполнением Минских соглашений и соблюдением суверенитета Украины.
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"Министерство Иностранных Дел и Международного Сотрудничества подтверждает полную поддержку работы в Нормандском формате и ОБСЕ и подчеркивает их ключевую роль в переговорном и мирном урегулировании кризиса в восточной части Украины, в полном соответствии с нормами международного права", - отмечается в сообщении.
Напомним, 19 мая региональный совет Венето – северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – 18 мая поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.