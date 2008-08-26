Яценюк видит, что кандидатам в президенты в своих креслах не сидится

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует «сложные политические баталии», в частности и в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время научно-практической конференции «Обеспечение реализации государственной политики относительно развития образования в Ивано-Франковской области».

«Скорее всего, нужно ожидать сложных политических баталий», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, реформирование в украинском обществе не будет происходить, поскольку снова будет продолжаться борьба «кто лучший из политиков». «И будет опять борьба, кто, наконец, сядет в кресло президентское», – отметил председатель ВР. «Уже не сидится в своих креслах», - добавил он.

Спикер спрогнозировал, что ситуация в парламенте будет сложной.

«Важно отметить то, что его (парламент – УНИАН) все-таки не распустили», – заметил А.ЯЦЕНЮК, добавив, что благодаря этому удалось принять хоть несколько «системных законов».

Председатель ВР также сообщил, что будет настаивать на том, чтобы на следующей сессии парламента (которая должна начаться 2 сентября – УНИАН) рассматривались вопросы, «не политические, а объединяющие». По его мнению, необходимо рассматривать те законопроекты, по которым можно достичь консенсуса между политическими силами, и принятие которых «даст поддержку любым политическим силам, независимо от цвета».

Также А.ЯЦЕНЮК отметил, что поездки политиков в регионы, встречи с избирателями во время отпусков часто имеют целью подготовку к следующим выборам. «Сейчас к вам политики ездят, как за святой водой», – сказал председатель ВР, заметив, что избирателям следует научиться четко понимать, где речь идет об обещаниях, которые не будут выполняться.