Богатырева находится в США с рабочим визитом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, по приглашению Национального демократического института США Р.БОГАТЫРЕВА примет участие в Международном форуме лидеров, который будет проходить в Денвере (штат Колорадо), а также иметь возможность наблюдать за работой Конвента Демократической партии США, на котором состоится церемония официального выдвижения кандидата на должность Президента США от демократов.

В ходе визита предусмотрены встречи и переговоры секретаря СНБО Украины по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной безопасности, а также двустороннего сотрудничества в, экономической, энергетической и других сферах безопасности.

В частности, Р.БОГАТЫРЕВА встретится с помощником Президента США по вопросам национальной безопасности Стивеном ХЕДЛИ, заместителем помощника вице-президента США по вопросам национальной безопасности Джозефом ВУДОМ, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Николасом БЕРНСОМ, заместителем министра обороны по политическим вопросам Эриком ЭДЕЛЬМАНОМ, а также с американскими сенаторами и конгрессменами и представителями политических команд кандидатов в президенты США.

Секретарь СНБО проведет встречу с руководителями влиятельных неправительственных организаций, в частности «Проекта переходных демократий», ведущих «мозговых центров» США, Украинско-американского делового совета, а также с представителями украинской общины Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

В конце визита Р.БОГАТЫРЕВА проведет круглый стол с ведущими политическими экспертами США и даст эксклюзивные интервью Би-Би-Си и «Голосу Америки».

Рабочий визит Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ в Соединенные Штаты Америки продлится до 30 августа.