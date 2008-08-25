Госдума России признала Абхазию и Южную Осетию

Госдума РФ приняла обращение к президенту Дмитрию Медведеву с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии. За этот проект проголосовали 447 депутатов из 450. Проголосовавших против или воздержавшихся не было. На заседании нижней палаты парламента выступили президенты Абхазии и Южной Осетии - Сергей Багапш и Эдуард Кокойты. Госдума также обратилась с призывом признать Абхазию и Южную Осетию к парламентам стран-членов ООН. За это проголосовали все 450 депутатов.

Президент Абхазии предложил России заключить соглашение о военном сотрудничестве. По его словам, угроза применения силы со стороны Грузии против Абхазии и Южной Осетии сохраняется.

Лента.ру