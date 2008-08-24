Янукович об Украине, Грузии, оружии, конфликте и ответственности

Фракция Партии регионов будет требовать рассмотрения Верховной Радой в первоочередном порядке вопроса о «вмешательстве Украины в вооруженный конфликт на Кавказе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам в Киеве лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что фракция Партии регионов «безусловно, будет ставить вопрос о политической ответственности руководителей государства».

По словам лидера Партии регионов, необходимо выяснить вопрос, на каких основаниях «Украина принимала участие в конфликте на стороне одной из сторон».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что необходимо выяснить, принимали ли украинцы непосредственное участие в этом конфликте и поставлялось ли украинское оружие «для уничтожения мирного населения городов и сел».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что фракция Парии регионов будет настаивать, чтобы каждый политик, каждый народный депутат выразил свою точку зрения с тем, «чтобы украинский народ увидел, кто есть кто».

Как сообщал УНИАН, 22 августа фракция Партии регионов заявила, что считает необходимым срочно начать политические консультации относительно принятия изменений в Конституцию Украины с целью определения внеблокового статуса Украины и недопущения участия высших руководителей государства в решении и втягивании государства в международные конфликты.

Также "регионалы" настаивали, чтобы в первый день сессии Верховной Рады депутаты рассмотрели вопрос грузино-осетино-российского конфликта, дали оценку действиям действующей власти и проработали комплекс мероприятий, направленных на возвращение украинско-российских отношений в русло добрососедского и взаимовыгодного диалога.

Кроме того, депутаты от Партии регионов требовали запретить снабжение украинского оружия в горячие точки, в частности в Грузию, и создать парламентскую временную следственную комиссию, которая расследовала бы факты продажи Грузии украинского оружия и участия украинских граждан в вооруженном конфликте между Россией и Грузией.