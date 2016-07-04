В "Батькивщине" отказались рассматривать закон о конфискации средств Януковича

Об этом Кожемякин заявил в ходе заседания Согласовательного совета Рады.

Представитель "Батькивщины" сказал, что не намерен участвовать в рассмотрении законопроекта о спецконфискации средств Януковича.

"Пусть кто-то возглавляет этот комитет, рассматривает этот законопроект, и после того, как они его примут, пусть вносят в зал", - подчеркнул соратник Юлии Тимошенко.

Читайте такжеЯнукович может использовать украденные миллиарды против Украины, если депутаты не примут закон о спецконфискации - эксперт

Как известно, на счетах экс-президента Виктора Януковича заблокировано около 50 миллиардов гривень. После принятия соответствующего закона о спецконфискации эти деньги должны пойти на финансирование армии и социальные выплаты.

Из-за того, что депутаты никак не могу принять закон, деньги вскоре будут "разморожены" и выведены за границу.