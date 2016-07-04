В "Батькивщине" отказались рассматривать закон о конфискации средств Януковича
Глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин отказался рассматривать закон о конфискации средств экс-президента Виктора Януковича, которые должны были пойти на финансирование армии.
Об этом Кожемякин заявил в ходе заседания Согласовательного совета Рады.
Представитель "Батькивщины" сказал, что не намерен участвовать в рассмотрении законопроекта о спецконфискации средств Януковича.
"Пусть кто-то возглавляет этот комитет, рассматривает этот законопроект, и после того, как они его примут, пусть вносят в зал", - подчеркнул соратник Юлии Тимошенко.
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Как известно, на счетах экс-президента Виктора Януковича заблокировано около 50 миллиардов гривень. После принятия соответствующего закона о спецконфискации эти деньги должны пойти на финансирование армии и социальные выплаты.
Из-за того, что депутаты никак не могу принять закон, деньги вскоре будут "разморожены" и выведены за границу.