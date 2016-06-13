Рада должна скорее проголосовать за конфискацию денег Януковича ради финансирования армии - Бурбак

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Это $1,5 млрд, которые более года назад были арестованы Правительством Арсения Яценюка", - напомнил он.

"Верховная Рада должна принять политическое решение о механизме возврата этих денег в бюджет государства", - сказал Бурбак.

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Он отметил, что часть средств - 3,6 млрд грн - необходимо срочно направить на финансирование оборонного заказа.

"Страну надо защищать, но не жизнью солдата, а эффективным высокотехнологичным оружием", - подчеркнул глава фракции.

Как известно, законопроект №4057 предполагает направить украденные Януковичем средства на нужды армии и финансирование социальных программ.