Парубий: Завтра ВР начнет работу с рассмотрения представления ГПУ о лишении неприкосновенности Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что поскольку регламентом предусмотрено «подетальное рассмотрение, и мы не можем ни на йоту от него отойти, то я думаю, будет правильным, что мы с него завтра начнем работу ВР».

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«Я убежден, что все присутствующие депутаты и фракции поддержат меня в этом вопросе, потому что всегда вопрос снятия неприкосновенности был очень чувствительным и был очень важным, и я думаю, что никто не будет возражать, чтобы мы с него начали завтра работу ВР», - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко.

Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Согласно предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.

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1 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бухгалтера «газовой схемы Онищенко» - двенадцатую фигурантку в схеме хищения газа по договору совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Задержанная уведомлена о подозрении в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, фиктивном предпринимательстве и совершении других преступлений. Все 12 из 20, установленных следствием участников «газовой схемы Онищенко», задержаны и взяты под стражу, кроме самого народного депутата, которого следствие считает одним из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа и куратором преступной организации.

Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что готов объявить о подозрении Онищенко и передать в суд обвинительный акт сразу после того, как Верховная Рада даст согласие на арест народного депутата.