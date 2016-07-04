МВД Польши прокомментировало запрет на въезд украинской группе Ot Vinta
Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак прокомментировал инцидент с запретом на въезд в страну украинской группы Ot Vinta и подчеркнул, что решение о запрете на въезд касалось обеспечения "общественного порядка".
Об этом сообщает Европейская правда по информации TVN24.
"Причины (запрета на въезд украинским музыкантам) касались обеспечения общественного порядка", - сказал он.
Читайте такжеВ Польше состоится ежегодный Праздник украинской национальной памяти
Как известно, запрет на въезд в Польшу для Ot Vinta (для выступления на фестивале в Варшаве) от 3 июля стала второй запретом на выступление группы на территории Польши за последние несколько дней.
Перед этим власти восточного польского города Перемышль запретила концерт группы, запланированный на 2 июля во время фестиваля "Ночь на Ивана Купала".
Группа должна выступить на приглашение Объединения украинцев в Польше.
Тогда концерт был отменен по настоянию местной организации болельщиков футбольного клуба "Полония", представители которой обвинили музыкантов в "продвижении бандеровской идеологии".
По мнению Блащака, организаторы фестиваля, которые договорились о выступлении Ot Vinta в Варшаве, имели целью "перенести драку из Перемышля в Варшаву".
"Я думаю, что организатор этого мероприятия, пожелал перенести драку из Перемышля в Варшаву", – отметил он.