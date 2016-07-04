МВД Польши прокомментировало запрет на въезд украинской группе Ot Vinta

Об этом сообщает Европейская правда по информации TVN24.

"Причины (запрета на въезд украинским музыкантам) касались обеспечения общественного порядка", - сказал он.

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Как известно, запрет на въезд в Польшу для Ot Vinta (для выступления на фестивале в Варшаве) от 3 июля стала второй запретом на выступление группы на территории Польши за последние несколько дней.

Перед этим власти восточного польского города Перемышль запретила концерт группы, запланированный на 2 июля во время фестиваля "Ночь на Ивана Купала".

Группа должна выступить на приглашение Объединения украинцев в Польше.

Тогда концерт был отменен по настоянию местной организации болельщиков футбольного клуба "Полония", представители которой обвинили музыкантов в "продвижении бандеровской идеологии".

По мнению Блащака, организаторы фестиваля, которые договорились о выступлении Ot Vinta в Варшаве, имели целью "перенести драку из Перемышля в Варшаву".

"Я думаю, что организатор этого мероприятия, пожелал перенести драку из Перемышля в Варшаву", – отметил он.