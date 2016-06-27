В Польше задержали 23 человека, напавших на украинцев во время акции памяти Сечевых стрельцов

Об этом сообщает Радио Польша.

27 июня пресс-секретарь полиции сообщила, что после вчерашнего инцидента полиция задержала 23 человека. В отношении остальных 14 человек открыты дела. Полиция не исключает, что после детального изучения доказательных материалов, обвинения будут предъявлены и другим участникам столкновений.

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Подозреваемые уже дали объяснения в полиции, однако, учитывая тайну следствия, она не сообщила, согласны ли задержанные с выдвинутым им обвинениям. Нападавшим грозит до двух лет лишения свободы.

В воскресенье, 26 июня в Перемышле группа польских молодых людей пыталась помешать процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по погибшим украинцами шли из собора на местное военное кладбище.