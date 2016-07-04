Под Раду принесли 450 именных тюремных кружек (фото)

Об этом сообщается на Twitter-странице движения "Чесно".

"Активисты требуют от Верховной Рады требуют снятия неприкосновенности и ареста депутата Онищенко", - говорится в сообщении.

Активисты принесли под парламент 450 именных тюремных кружок.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко.

Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.

НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу. Задержанным ранее 10 подозреваемым в причастности к данной схеме была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.