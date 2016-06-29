Одному из главных свидетелей по "газовому делу" Онищенко предоставили охрану из-за угрозы жизни - НАБУ

Об этом в комментарии УНИАН в перерыве заседания Регламентного комитета ВР сказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

"Она под охраной НАБУ", - сказал он и добавил, что эта женщина является директором одного из предприятий, которые связаны с делом.

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Кривенко добавил, что по поводу угрозы ее жизни она "четко об этом сказала", ей "поступали угрозы".

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет Верховной Рады сегодня рассматривает представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.