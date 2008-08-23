Медведев пригласил Ющенко на скачки

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригласил своего украинского коллегу Виктора ЮЩЕНКО на скачки на приз Президента Российской Федерации 6 сентября в Пятигорске.

Как сообщили УНИАН в Посольстве РФ в Украине, в приглашении говорится: "Стало уже доброй традицией присутствие почетных гостей – глав государств Содружества независимых государств – на скачках на приз Президента Российской Федерации. На этот раз они пройдут 6 сентября 2008 г. в Пятигорске. Был бы рад видеть Вас, уважаемый Виктор Андреевич, на этом мероприятии".