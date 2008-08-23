Буферная зона в Грузии противоречит мирному соглашению - ОБСЕ

Так называемая буферная зона на территории Грузии противоречит мирному соглашению, подписанному Москвой с Тбилиси, заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Александр СТУББ, передает "Рейтер".

"Данная буферная зона была создана в соответствии с соглашениями 1999 и 1994 годов, и, по-моему, противоречит духу так называемого соглашения о прекращении огня", - сказал А.СТУББ в интервью финской радиостанции Yle.

Во вторник ОБСЕ решила дополнительно направить в Грузию до 100 военнослужащих, которые должны будут проследить за выполнением условий мирного соглашения и за выводом российских войск с грузинской территории. К концу этой недели в Грузию должна прибыть первая группа из 20 военных наблюдателей ОБСЕ.

Российская армия начала строительство постоянных постов в буферной зоне на территории Грузии - за пределами мятежной Осетии и на ключевой для экономике страны автотрассе. Тбилиси выступает против этого.

Генштаб РФ сообщил в пятницу, что на территории Грузии будут созданы 18 постов, выстроенных в две линии вдоль границ Южной Осетии. При этом на ближней к Тбилиси линии разместятся 272 миротворца, на дальней - 180.

Соглашение, предусматривающее создание зоны ответственности, было подписано Россией и Грузией в 2001 году, однако зона так и не была создана. По словам министра Грузии по вопросам реинтеграции Темура ЯКОБАШВИЛИ, соглашение предусматривало создание района, в котором должны были присутствовать как российские, так и грузинские миротворцы.