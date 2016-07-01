США ввели новые санкции против российских компаний

Об этом говорится в извещении Госдепартамента США, которое будет опубликовано 5 июля, передает РБК.

Кроме того, продлены санкции в отношении КБ приборостроения из Тулы и НПО машиностроения, которые были введены в сентябре 2015 года.

Российские компании подозреваются в поставках Ирану, Северной Корее и Сирии запрещенных технологий, которые могут использованы для производства оружия массового поражения и ракетной техники.

В санкционном списке госдепартамента перечислены более 40 физических и юридических лиц их Китая, Ирака, Ирана, Малайзии, Северной Кореи, Судана, Сирии и Уганды.

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Помимо российских предприятий, ограничения введены против белорусского "Белвнешпромсервис".

Санкции распространяются также на дочерние и аффелированные структуры указанных организаций. Американским правительственным ведомствам запрещается вступать в контрактные отношения с указанными структурами, оказывать им помощь и поставлять товары, услуги или технологии, указанные в соответствующих перечнях.

Действие санкций рассчитано на два года.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции «в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине».