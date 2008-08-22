Литвин: в Украине критическая ситуация с закупками зерна

В Украине сложилась критическая ситуация с закупками зерна. Такое мнение высказал сегодня председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН в ходе визита в Харьков по случаю 65-летия освобождения города.

«Вопреки государственной политике уничтожения крестьянства, люди выдерживают все: недостаток горючего и устаревшую технику, недостаток рабочих рук и пренебрежение власти. Благодарностью за их работу должна стать хотя бы нормальная закупочная цена. А в нашей стране абсурда цена на хлеб растет, а закупочные цены - мизерны. Правительство обещало скупать зерно по 1250 грн. Я все лето ездил по регионам и скажу вам - крестьяне о таких ценах могут только мечтать! В отдельных местах зерно скупают по 500-600 грн., тогда как себестоимость производства составляет 700-900 грн.», - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя повышение цены на хлеб, которое состоялось на Харьковщине во второй декаде августа, В.ЛИТВИН отметил, что в этом году Украина получила урожай, по-видимому, наилучший во времена независимости - 44 млн. тонн зерновых. «На фоне рекордных урожаев и мировой тенденции снижения цен на энергоносители, цинизм власти поражает! Цены на хлеб растут и, по прогнозам экспертов, еще будут расти осенью», - прокомментировал он.

Кроме того, встречаясь с коллективом Харьковского авиационного завода, который поставлял самолеты в 23 страны мира, В.ЛИТВИН выразил обеспокоенность состоянием авиационной отрасли, которая сегодня выпускает не более 7 самолетов в год, тогда как, например, в 1991 году ежегодно изготовлялось 56 самолетов.