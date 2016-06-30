Опубликованы рассекреченные документы НАБУ с записями разговоров менеджеров Онищенко

Рассекреченные документы опубликовал сайт "Украинская правда".

В частности в разговорах подельников депутата упоминается офис, который Онищенко называет своей депутатской приемной, а также есть упоминания о фиктивной бирже, на которой проводили фиктивные аукционы.

Представитель "Нафтогаз Трейд" и "Газтранспроекта", которые покупали природный газ на фиктивных аукционах, Марьяна Гречанюк по телефону представлялась Викторией, не указывая своего настоящего имени.

Читайте такжеЛуценко заверяет, что следствием собрано достаточно доказательств вины ОнищенкоБывший директор фирмы "Хас" Сергей Кабаєв также рассказывает об обысках, и хвастается, что у него ничего не нашли, потому что он держал документы на флешке.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО« Укргаздобыча ». По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.