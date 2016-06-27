Меркель объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня в Берлине.

Читайте такжеМеркель о членстве Украины в ЕС: необходимо достичь соответствующих стандартов (фото)

"Речь идет не только о политических, но и о других вопросах. Сейчас выборы не могут состояться по объективным причинам, на Донбассе сейчас опасно. Нам нужно выработать совместные шаги, касающиеся воплощения прекращения огня и примирения", - сказала Меркель.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины находится с двухдневным рабочим визитом в ФРГ.