Меркель объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы на Донбассе
16:58, 27 июня 2016Политика
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Выборы на Донбассе сейчас невозможно провести по объективным причинам.
Выборы на Донбассе сейчас невозможно провести, заявила Меркель / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня в Берлине.
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"Речь идет не только о политических, но и о других вопросах. Сейчас выборы не могут состояться по объективным причинам, на Донбассе сейчас опасно. Нам нужно выработать совместные шаги, касающиеся воплощения прекращения огня и примирения", - сказала Меркель.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины находится с двухдневным рабочим визитом в ФРГ.
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