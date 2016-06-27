Гройсман проводит встречу с Меркель (фото)

14:08, 27 июня 2016
Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит встречу с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Гройсман, Меркель / twitter.com/D_Stoliarchuk

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.

Как сообщал УНИАН, Гройсман сегодня отбыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Предполагается, что в ходе визита Гройсман встретится также с федеральным президентом Йоахимом Гауком, министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.

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Кроме того, планируются встречи премьер-министра с представителями ведущих немецких финансово-промышленных компаний и лидерами украинской общины Германии.

Глава правительства также выступит перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Фонде им. Кербера в Берлине.

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