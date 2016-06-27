Гройсман проводит встречу с Меркель (фото)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит встречу с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.
В Берлине началась встреча Владимира Гройсмана и Ангелы Меркель pic.twitter.com/pFoo4pdS9P— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) June 27, 2016
Как сообщал УНИАН, Гройсман сегодня отбыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.
Предполагается, что в ходе визита Гройсман встретится также с федеральным президентом Йоахимом Гауком, министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.
Читайте также"Украина превыше всего": Гройсман призвал диаспору в США объединить усилия для пользы Украине
Кроме того, планируются встречи премьер-министра с представителями ведущих немецких финансово-промышленных компаний и лидерами украинской общины Германии.
Глава правительства также выступит перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Фонде им. Кербера в Берлине.