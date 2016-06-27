Гройсман проводит встречу с Меркель (фото)

Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.

В Берлине началась встреча Владимира Гройсмана и Ангелы Меркель pic.twitter.com/pFoo4pdS9P — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) June 27, 2016

Как сообщал УНИАН, Гройсман сегодня отбыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Предполагается, что в ходе визита Гройсман встретится также с федеральным президентом Йоахимом Гауком, министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле, министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером, правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.

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Кроме того, планируются встречи премьер-министра с представителями ведущих немецких финансово-промышленных компаний и лидерами украинской общины Германии.

Глава правительства также выступит перед экспертами и представителями политических, бизнесовых кругов в Фонде им. Кербера в Берлине.