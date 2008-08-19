Начала переговоров о безвизовом режиме с ЕС Киев ожидает в сентябре

Украина ожидает начало переговоров с Европейским Союзом о безвизовом режиме для украинских граждан после саммита Украина-ЕС во Франции в сентябре этого года.

Об этом министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сказал в ходе он-лайн-конференции на сайте “Главред”.

“С Евросоюзом мы провели интенсивные переговоры и ожидаем, что уже после саммита в Эвиане мы сможем начать процесс переговоров о безвизовом режиме для украинских граждан”, - сказал он.

По словам В.ОГРЫЗКО, он имел неоднократные консультации по этому вопросу со своими коллегами. “Мы обсуждаем 2012 год как год, когда мы должны достичь положительного результата. Это реалистично, и мы сделаем все для того, чтобы достичь успеха», - добавил он.

Относительно других стран, по словам министра, это “другая история”. “Мы проводим с ними переговоры, однако сравнивать безвизовый режим с Израилем и Таиландом и с Евросоюзом - разные вещи”, - добавил В.ОГРЫЗКО.