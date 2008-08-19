Огрызко объяснил, что Украина в СНГ - не член, а участница

Украина проанализирует целесообразность своего участия в проектах СНГ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в ходе он-лайн-конференции на сайте “Главред”.

“Мы, безусловно, еще раз проанализируем целесообразность участия в тех или других проектах СНГ, потому что, собственно, в самом названии сказано - Содружество независимых государств. Если это такая дружба, то возникает вопрос, настоящая ли это дружба или такая ширма”, - сказал он.

Министр напомнил, что Украина не является членом СНГ.

“Украина не признает правосубъектность этой организации, мы не являемся членами Экономического суда СНГ, мы не ратифицировали Устав СНГ, следовательно, мы не можем с международно-правовой точки зрения считаться членом этой организации. Украина - страна-участница, а не страна-член», - отметил В.ОГРЫЗКО.