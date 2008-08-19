Тимошенко готовит новое соглашение с Россией

Кабинет Министров Украины разрабатывает новое стратегическое соглашение между Украиной и Россией, касающееся формирования цен на поставки российского газа и его транспортировку по территории Украины

Об этом заявил советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр ГУДЫМА, сообщаетрадио «Свобода».

А.ГУДЫМА утверждает, что предложенное действующим Кабинетом Министров соглашение будет прозрачным и не будет иметь никаких тайных пунктов или протоколов, чем «грешило», по его мнению, предыдущее правительство.

В то же время, бывший руководитель «Нафтогаза Украины», народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий БОЙКО отвергает обвинение в «секретности» газовых соглашений и настаивает на том, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО в интересах Украины должно продолжить начатые Кабмином Виктора ЯНУКОВИЧА изменения газовых договоренностей.

Как отмечает радиостанция, в вопросе: писать новое стратегическое соглашение или переписывать старое, правительству все равно придется искать компромисс с российским «Газпромом». «После визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву и председателя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА в Киев согласование позиций активизировалось», отмечает «Свобода». Пересмотреть нужно 23 межправительственных протокола, которые регулируют газовые отношения Украины и России.