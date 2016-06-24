Путин признал, что от России нелепо ждать исполнения "Минска"

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

При этом альтернативы исполнению Минских соглашений по Украине нет, считает он.

"Ограничения связаны якобы с исполнением Минских соглашений, ключевые вопросы исполнения Минских соглашений сегодня находятся в руках киевских партнеров, киевских властей", - уверен глава РФ.

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Кроме того, он назвал ключевые вопросы урегулирования ситуации на Донбассе: закон об особой форме управления на территориях "ЛНР" и "ДНР" и закон об амнистии.

"Ждать таких решений от нас просто нелепо. Тем не менее мы терпеливо работали до сих пор и также терпеливо готовы работать и с украинскими партнерами, и с нашими партнерами в Евросоюзе. Никакого другого способа кроме как исполнить Минские соглашения в полном объеме для урегулирования ситуации на Донбассе не существует", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может реализовать Минские соглашения, и увязывать их выполнение с санкциями абсурдно.