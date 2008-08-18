У Тимошенко ответили Секретариату Ющенко: это ему все равно не поможет

Заявления из Секретариата Президента Украины свидетельствуют, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО уже начал избирательную кампанию, сказал в интервью УНИАН народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО.

По словам депутата, “уже очевидно, что Президент начал предвыборную кампанию, и всеми средствами пытается бороться со своим основным конкурентом на этих выборах». При этом он добавил: “Но Президент слишком рано начал предвыборную кампанию, и, кстати, это ему все равно не поможет”.

По словам В.ПИСАРЕНКО, ему не хотелось бы комментировать “истерические заявления”. “Мы еще услышим много таких заявлений, но мы будем делать свое дело так, как мы его сегодня делаем” в пользу национальных интересов Украины.

При этом он добавил, что “у Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) есть много «сторонников», которые постоянно пытаются ее в чем-то обвинить”. По словам В.ПИСАРЕНКО, это только демонстрирует, что “она действует в верном направлении, и сейчас, как никто из остальных политиков, защищает национальные интересы Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отличиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.