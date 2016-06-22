Обыски по делу Майдана: в ГПУ рассказали о "сокровищнице" экс-главы киевской милиции

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, комментируя вопрос относительно фигурантов уголовного производства, которые имеют отношение к разгону студенческого митинга на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года, Горбатюк сообщил, что на минувшей неделе обыски проводились у бывшего начальника киевской милиции.

Читайте такжеВ ГПУ сообщили об обысках на восьми объектах в деле Майдана

По его словам, во время обысков обнаружены драгоценности (золотые монеты, часы, украшения), средства, которые изъяты и на которые наложен арест, и которые будут конфискованы в случае приговора для обеспечения гражданского иска.

"Если брать деньги, то это 40 тыс. евро, 10 тыс долл. США, а точную стоимость золотых монет, как старых, так и современных, а также других ценностей, можно будет сказать по результатам экспертной оценки, которая в настоящее время проводится", - добавил Горбатюк.

Напомним, 21 июня следователи ГПУ проводили обыски в имениях экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Позже в ГПУ сообщили, что проводят обыски у ряда лиц, которые являются соучастниками преступлений против активистов Евромайдана.