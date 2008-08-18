Во вторник на СНБО вызовут шестерых губернаторов и Луценко

Во вторник, 19 августа, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут заслушаны промежуточные отчеты руководителей регионов о ходе ликвидации последствий наводнения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на совещании в Ивано-Франковске с председателями администраций шести областей, пострадавших в результате наводнения 23-27 июля, сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, на расширенном заседании СНБО будут заслушаны отчеты руководителей этих шести областей по унифицированной форме отчетности, а также отчеты Генеральной прокуратуры, министра по чрезвычайным ситуациям и руководства других ведомств.

По мнению главы государства, после таких отчетов будем «иметь полную картину о работе как руководителей исполнительной власти, так и органов местного самоуправления».