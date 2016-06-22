СБУ не исключает передачи гражданина Франции, готовившего теракты на Евро-2016

Об этом Грицак сказал в интервью изданию "Лига.net".

«Часть преступления он совершил на территории Украины. Нашу часть мы отработаем. Французская сторона будет присутствовать при процессуальных действиях, которые будут происходить в Украине. Если будет решение через Генеральную прокуратуру, то в будущем может быть рассмотрен вопрос его передачи», - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, в конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Ягодин-авто» при попытке контрабандой провезти через государственную границу оружие и взрывчатку задержали гражданина Франции. У него были изъяты 125 кг тротила, 5 автоматов Калашникова, более 100 электродетонаторов, два РПГ-7 и 18 выстрелов к ним.

6 июня в Службе безопасности Украины заявили, что задержанный француз готовил теракты на Евро-2016.

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По данным СБУ, в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под видом волонтерской помощи. Француз негативно высказывался о деятельности своего правительства, касающейся массовой миграции иностранцев, о распространении ислама и глобализации мира. Также он сообщил о желании осуществить ряд терактов в знак протеста.

В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину и под контролем СБУ провел тестирование оружия и взрывчатки, предназначенных для совершения терактов во время проведения во Франции Евро-2016.