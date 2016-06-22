Если Клинтон победит, то США предоставят Украине летальное оружие - Шкиряк

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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"Я имею надежду, если в США победит Хиллари Клинтон, то Украине будет предоставлено высокоточное летальное оружие. Если бы она у нас была уже сегодня, то много вопросов было бы снято", - сказал он.

Кроме того, по мнению Шкиряка, для Украины один путь - это присоединение к Северо-атлантическому альянсу.

"Сейчас НАТО проявляет слабость, или скажем так, не слишком уверенно пытается помочь Украине", - убежден советник.