Если Клинтон победит, то США предоставят Украине летальное оружие - Шкиряк
03:32, 22 июня 2016Политика
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Если на президентских выборах в США победу одержит демократ Хиллари Клинтон, то у Украины есть большие шансы получить летальное оружие от Штатов
По мнению Шкиряка, для Украины один путь - это присоединение к НАТО / Фото УНИАН
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
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"Я имею надежду, если в США победит Хиллари Клинтон, то Украине будет предоставлено высокоточное летальное оружие. Если бы она у нас была уже сегодня, то много вопросов было бы снято", - сказал он.
Кроме того, по мнению Шкиряка, для Украины один путь - это присоединение к Северо-атлантическому альянсу.
"Сейчас НАТО проявляет слабость, или скажем так, не слишком уверенно пытается помочь Украине", - убежден советник.
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