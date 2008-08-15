Украина готова направить своих миротворцев в Грузию.

Об этом идет речь в комментарии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно последних событий в Грузии, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Президент отмечает, что один из пунктов плана урегулирования российско-грузинского конфликта должен касаться миротворческого контингента. Миротворческая миссия на трехсторонней основе, которая работала до этого, является малоэффективной, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

“Миротворец, который начал стрелять в мирное население, не заслуживает доверия. Поэтому мы выступаем за интернационализацию международного миротворческого корпуса. И, безусловно, под соответствующим международным мандатом Украина готова также направить определенное количество миротворцев для этой миротворческой операции”, – заявил Президент.