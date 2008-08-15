Жвания: конфликт с Россией - пиар-акция Саакашвили с гарантиями США
Ющенко не нужно говорит от всей Украны
Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права «резко высказываться» по поводу российско-грузинского конфликта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом Д.ЖВАНИЯ заявил в интервью, полная версия которого будет опубликована позднее.
При этом Д.ЖВАНИЯ убежден, что «заявления со стороны Украины (по поводу российско-грузинского конфликта) – однобокие».
По его мнению, нужно пересмотреть возможность Президентом делать заявления от имени страны.
«У нас есть парламент – нас не собрали… Я бы назвал заявления Президента непозволительными. Он не имеет права так резко высказываться», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.
Кроме того, депутат сообщил, что полтора суток был в Грузии, чтобы пообщаться с людьми, чтобы узнать, как они настроены.
«Они очень сильно устали, в первую очередь, от большого эпатажа. Они считают, что власть врет, что СААКАШВИЛИ их обманывает, нагнетает ситуацию, использует их. Люди не имеют независимых информационных источников – они перестали смотреть телевизор, кроме сериалов. Новости они не смотрят, потому что им не интересно, они считают, что это прямая манипуляция», - отметил Д.ЖВАНИЯ.
По его мнению, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ «пошел на поводу у США, с которыми у него за последние годы сложились тесные отношения, может быть, даже чересчур тесные».
Д.ЖВАНИЯ убежден, что конфликт с Россией – «больше PR-акция для СААКАШВИЛИ с определенными гарантиями от Соединенных Штатов Америки. …Нужно было показать Россию как агрессора. … Это часть одного большого сценария, собранного как раз впритык к выборам в США. И Джон МАККЕЙН (американский сенатор-республиканец, претендент на выдвижение в Президенты в 2008 году) сегодня всю свою предвыборную кампанию строит на этой риторике».
По словам Д.ЖВАНИИ, М.СААКАШВИЛИ ввязал маленькую Грузию в большую геополитическую игру…
Депутат считает, что нельзя проводить параллели относительно ситуации с Южной Осетией и Грузией и Украиной и Крымом.
«Нельзя говорить, что Крым будет следующим, ведь сложились совершенно разные ситуации. В Крыму совместно строят благополучие и украинцы, и русские... Ни в Крыму, ни в восточных областях нет никаких предпосылок (к повторению российско-грузинского сценария), если только (украинские) политики на этом не будут спекулировать», - отметил он.