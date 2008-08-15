Жвания: конфликт с Россией - пиар-акция Саакашвили с гарантиями США

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет права «резко высказываться» по поводу российско-грузинского конфликта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом Д.ЖВАНИЯ заявил в интервью, полная версия которого будет опубликована позднее.

При этом Д.ЖВАНИЯ убежден, что «заявления со стороны Украины (по поводу российско-грузинского конфликта) – однобокие».

По его мнению, нужно пересмотреть возможность Президентом делать заявления от имени страны.

«У нас есть парламент – нас не собрали… Я бы назвал заявления Президента непозволительными. Он не имеет права так резко высказываться», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

Кроме того, депутат сообщил, что полтора суток был в Грузии, чтобы пообщаться с людьми, чтобы узнать, как они настроены.

«Они очень сильно устали, в первую очередь, от большого эпатажа. Они считают, что власть врет, что СААКАШВИЛИ их обманывает, нагнетает ситуацию, использует их. Люди не имеют независимых информационных источников – они перестали смотреть телевизор, кроме сериалов. Новости они не смотрят, потому что им не интересно, они считают, что это прямая манипуляция», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

По его мнению, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ «пошел на поводу у США, с которыми у него за последние годы сложились тесные отношения, может быть, даже чересчур тесные».

Д.ЖВАНИЯ убежден, что конфликт с Россией – «больше PR-акция для СААКАШВИЛИ с определенными гарантиями от Соединенных Штатов Америки. …Нужно было показать Россию как агрессора. … Это часть одного большого сценария, собранного как раз впритык к выборам в США. И Джон МАККЕЙН (американский сенатор-республиканец, претендент на выдвижение в Президенты в 2008 году) сегодня всю свою предвыборную кампанию строит на этой риторике».

По словам Д.ЖВАНИИ, М.СААКАШВИЛИ ввязал маленькую Грузию в большую геополитическую игру…

Депутат считает, что нельзя проводить параллели относительно ситуации с Южной Осетией и Грузией и Украиной и Крымом.

«Нельзя говорить, что Крым будет следующим, ведь сложились совершенно разные ситуации. В Крыму совместно строят благополучие и украинцы, и русские... Ни в Крыму, ни в восточных областях нет никаких предпосылок (к повторению российско-грузинского сценария), если только (украинские) политики на этом не будут спекулировать», - отметил он.