Криль: Тимошенко движется к предательству национальных интересов

Народный депутат Украины, председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО последовательно движется к предательству национальных интересов Украины.

Об этом идет речь в комментарии И.КРИЛЯ, текст которого передан УНИАН пресс-службой «Единого Центра».

«Юлия ТИМОШЕНКО из-за своего безудержного желания стать Президентом последовательно движется к предательству национальных интересов Украины», - заявил И.КРИЛЬ.

По его мнению, «бездеятельность премьер-министра Украины в мировом политическом кризисе вокруг Грузии, которая вылилась в отказ от подписания проголосованных постановлений Кабинета министров Украины относительно перемещения кораблей Черноморского Флота России – это лишь венец на пути предательства национальных интересов Украинского государства и народа Украины».

«Сначала была сдача правительством Юлии ТИМОШЕНКО договоренностей относительно участия нашей страны в добыче газа на территории Ливии, достигнутых во время визита Виктора ЮЩЕНКО в эту африканскую страну. «Бездеятельность украинского правительства дала возможность российскому «Газпрому» перехватить газовые контракты в Ливии», – утверждает лидер «Единого Центра».

По его мнению, «потом началась «отчаянная» борьба правительства Юлии ТИМОШЕНКО с компанией Vanco против добычи ею газа на украинской территории Черного моря, что должно было бы завершиться передачей добычи украинского газа опять же российскому газовому монополисту «Газпрому», - заявил И.КРИЛЬ.

«К этому перечню можно добавить попытку включить реверс нефтепровода «Одесса-Броды» после заявления Владимира ПУТИНА, что выгодно России, но совсем не выгодно Украине», - добавил народный депутат.

«И это далеко не все, что должно состояться в Украине в интересах России, - продолжил он, - потому что сегодня становится понятно, что есть договоренность Юлии ТИМОШЕНКО с руководством России, по которой Россия окажет поддержку ТИМОШЕНКО во время следующих президентских выборов».

По мнению И.КРИЛЯ, «сегодня каждому украинскому гражданину понятно, что уменьшение энергетической зависимости Украины от России приведет к уменьшению цены на энергоносители для каждого украинца. Тогда возникает вопрос: почему правительство Юлии ТИМОШЕНКО, которая во всех рекламных роликах демонстрирует «пылкое желание» помочь каждому гражданину Украины, предпринимает шаги, которые, в конечном счете, направлены против наших людей?».

«Ответ простой: кресло Президента – личная цель ТИМОШЕНКО, которая оправдывает любые средства. Интересы людей и государства здесь значения не имеют», - подытожил лидер «Единого Центра».