Порошенко ввел в Совет по национальному единству ряд министров, а Томенко - вывел

Об этом говорится в указе №260 от 17 июня.

Согласно документу, текст которого размещен на сайте главы государства, в состав Совета по вопросам национального единства включен министр образования и науки Лилия Гриневич, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Павел Розенко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, координатор центров помощи участникам антитеррористической операции (по согласию) Анна Янчевская.

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Кроме этого, документом в составе Совета по вопросам национального единства утвержден советник президента Сергей Квит, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, министр культуры Евгений Нищук и писатель, председатель Комитета по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Юрий Щербак.

Также, согласно указу, из состава Совета по вопросам национального единства был выведен Николай Томенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.