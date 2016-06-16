У вице-премьера опровергли призывы Киева к ЕС не вводить "безвиз" для Грузии раньше Украины

Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на странице в Facebook.

Так у вице-премьера отреагировали на сообщения СМИ о том, что якобы украинская сторона попросила ЕС не отменять визы для Грузии раньше, чем для Украины.

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"Украина ни в одном своем заявлении не делала привязки к Грузии. Мы убеждены, что вопрос наших стран должен рассматриваться отдельно. Для доклада по грузинскому вопросу в Европарламенте уже определен день. Это обусловлено тем, что законодательное предложение относительно Грузии была подано раньше", - говорится в сообщении.

В то же время просьба Киева состояла в том, чтобы принять решение по Украине до летних каникул в европейских институциях.

Ранее УНИАН сообщал, что введение безвизового режима для Грузии Евросоюз может привязать к аналогичному шагу и в отношении Украины.