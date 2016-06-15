Меркель привязала безвизовый режим для Украины и Грузии к механизму его приостановления - Reuters

Перед этим необходимо ввести механизм приостановления его действия. Об этом в среду, 15 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Берлине, сообщает dw, цитируя агентство Reuters.

"Для меня также играет роль то, что соглашения об ассоциации с ЕС были подписаны Грузией и Украиной одновременно, - цитирует Меркель. - На данный момент обе страны приложили немало усилий, чтобы соответствовать критериям (визовой либерализации - УНИАН). Поэтому, по словам канцлера, трудно будет объяснить одной из стран, если другая получит "безвиз" ранее.

В то же время, по ее мнению, для отмены виз для граждан Украины и Грузии сначала Европейский парламент должен принять механизм приостановления его действия. "Ключевым моментом сейчас является вопрос механизма приостановления действия", - подчеркнула Меркель и намекнула, что крайний срок для реализации этих планов еще открыт.

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Напомним, ранее в немецких правительственных кругах говорили, что из-за большого количество квартирных краж, которые совершает организованная преступность из Грузии, существуют опасения ухудшения криминогенной ситуации после отмены виз для этой страны.

А в Италии и Франции подчеркивали, что вопрос предоставления безвизового режима Украине, Грузии и Косово должен приниматься после одобрения новых правил, которые облегчают отмену такого режима для страны, в случае нарушений ею условий. Ожидается, что Европарламент официально поддержит эти изменения в сентябре 2016 года.