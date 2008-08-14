У Ющенко считают безосновательными обвинения в поддержке Грузии

В Секретариате Президента Украины считают безосновательными обвинение в адрес главы государства Виктора ЮЩЕНКА в том, что он выступил в поддержку Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСЬКИЙ.

Он отметил, что Президент определяет принципы внешней политики, и поэтому «спекулирования на том, что Президент поехал и поддержал СААКАШВИЛИ, безосновательны, потому что Президент поддержал, в первую очередь, грузинский народ, территориальную целостность страны, попытки решать спорные вопросы не путем пушек, а путем переговоров».

А.КИСЛИНСЬКИЙ также отметил, что в Секретариате Президента спокойно относятся к таким упрекам, поскольку в них берут верх вузькопартийни политические интересы, а не интересы государства.