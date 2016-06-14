Суд арестовал на два месяца экс-руководителя компании Курченко

08:09, 14 июня 2016
Политика
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Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения Андрею Кошелю - экс-руководителю компании ВЕТЭК, которой владел Сергей Курченко.

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Согласно постановлению суда, Кошель арестован на два месяца. Также установлен залог в размере 200 млн гривен, сообщает Украинская правда.

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Он является фигурантом уголовного дела, которое касается продажи сжиженного газа на спецаукционах.

Как сообщал УНИАН, Кошеля задержали при попытке выезда в Польшу. Во время обыска у него нашли клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ".

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