Санкции против РФ должны действовать, пока Украина не вернет суверенитет над Донбассом и Крымом - Порошенко и Шульц

По их словам, такое давление должно действовать, пока Украина не восстановит свой суверенитет над Донбассом и Крымом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора в контексте подготовки к политическим консультациям на высоком уровне Украина-ЕС 27 июня в Брюсселе.

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«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность дальнейшей координации усилий с целью продолжения санкционного давления на Россию, которое должно действовать, пока Украина не восстановит свой суверенитет над Донбассом и Крымом», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ. В этом контексте Шульц поздравил Порошенко с принятием конституционных изменений в части правосудия, что стало важным сигналом преданности украинской власти курсу проевропейских демократических реформ.

Как сообщал УНИАН, верхняя палата парламента Франции (Сенат) в среду, 8 июня, обратилась к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Европейским союзом против РФ. При этом, документ не является обязывающим для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации) парламента страны.