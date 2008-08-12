В МИД заверяют, что Ющенко едет в Тбилиси с "абсолютно мирной миссией"

Сегодняшний визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вместе с лидерами европейских стран в Тбилиси является свидетельством эффективности украинских инициатив по урегулированию конфликта в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал специальный представитель главы государства, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня на брифинге.

В связи с этим К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что визит В.ЮЩЕНКО в Грузию - “абсолютно мирная миссия доброй воли, которая имеет целью способствовать прекращению трагедии, кровопролития и предотвращению новых человеческих жертв”.

“Я надеюсь, что эта миссия пройдет спокойно, согласованно и успешно”, - сказал заместитель министра иностранных дел.

К.ЕЛИСЕЕВ в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы прекратить вооруженное противостояние в Грузии. “В этой связи я хочу еще раз отметить: за три последних дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имел свыше 20 телефонных разговоров с лидерами ряда европейских стран, включая Президента Франции Николя САРКОЗИ, председательствующей в настоящее время в ЕС. Украина продолжает политику содействия консолидации международного сообщества во имя прекращения кровопролития и отработки оптимальной формулы урегулирования конфликта”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также проинформировал о комплексе мер, предложенном Президентом Украины для прекращения конфронтации на Кавказе. “Кроме прекращения огня, эти инициативы включают введение миротворческой миссии ОБСЕ в этом регионе с привлечением российской стороны, меры по экономической и гуманитарной реабилитации региона. Именно на этих основаниях Украина сегодня пытается объединить усилия международного сообщества. И то, что они уже являются результативными, свидетельствует сегодняшний визит В.ЮЩЕНКО совместно с лидерами европейских стран в Тбилиси”, - подытожил К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, визит в Грузию В.ЮЩЕНКО планирует сегодня осуществить совместно с президентами Эстонии, Литвы и Польши и премьер-министром Латвии.