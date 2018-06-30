Российско-грузинская война: на чьей стороне мировое сообщество?

Российские войска продолжают захватывать Грузию, хотя россияне обещали, что не будут входить на де-факто грузинские территории. Российские «аналитики» уже прогнозируют Южной Осетии судьбу Косово. Российский премьер-министр Владимир Путин сказал, что Грузии будет очень тяжело восстановить свою целостность. Российские телеканалы, кроме обычной пропаганды, продуцируют «тайные версии» о том, что конфликт в Осетии – это заказ определенных политиков из Вашингтона для Саакашвили. Чтобы, мол, представить Россию агрессором, «монстром» и испортить ее отношения с будущим американским президентом.

Как воспринимает действия Российской Федерации международное сообщество? Повлияет ли на российско-украинские отношения позиция Украины в этом конфликте?

Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики: СААКАШВИЛИ ДОПУСТИЛ ФАТАЛЬНУЮ ОШИБКУ

Международное сообщество, безусловно, склоняется на сторону Грузии. Это видно из решений ООН, которая отклонила предложение России с соответствующим заявлением относительно Грузии как агрессора. Также это видно и по ЕС. Ведущие страны ЕС, например, Германия, Франция, Польша осудили военные действия России. Позиция США тоже известна. Президент Буш оценил военные действия России как неадекватные.

Все факты говорят о том, что международное сообщество стоит на стороне грузинской стороны.

Хотя Грузия сама прибегла к собственно силовым методам по примеру того, как это пыталась делать Россия с Чечней. То есть относительно силовых методов Грузия в некоторой степени уподобилась России.

Другое дело, что конфликт из грузинско-осетинского перетек в войну между Грузией и Россией. И это дает международной общности право выступать на стороне Грузии.

Война – это не только пули, взрывы и все, что связано с физическим применением, но это также и идеологическая война. Конечно, российские СМИ ведут такую информационную, идеологическую войну, направленную на то, чтобы дискредитировать сторонников Грузии. С другой стороны – оправдать собственные действия. Потому антиамериканские заявления в России я расцениваю не иначе как информационно-пропагандистскую войну.

Страны ЕС вели политику, направленную на мирное урегулирование всех проблем, связанных с Грузией. Ни Германия, ни Франция, ни другие страны ЕС, как и страны НАТО, никаких указаний Грузии дать не могли, потому что политика этих организаций прямо противоположна тому, что сейчас происходит. Насколько Франция и Германия были чувствительными к российским интересам, мы это увидели на Бухарестском саммите НАТО. Маловероятно, чтобы США подтолкнули Грузию к войне с Россией.

Во-первых, это не выгодно самим Соединенным Штатам. Тем более в Белом Доме понимают, к чему может привести эта эскалация.

Думаю, что решение ООН еще впереди. Из имеющейся информация мы видим, что и Грузия не обнаруживает большой активности относительно подготовки соответствующей резолюции. Хотя дипломатическая работа идет.

Очевидно, что в Тбилиси была определенная мотивация, чтобы прибегнуть к таким крайним мерам. Не думаю, что в Грузии никто не осознает того, что применение силы против Южной Осетии натолкнется на войну с Россией. Это было достаточно легко прогнозировать. Но, очевидно, обстоятельства были такие, что вынудили Грузию пойти на такой чрезвычайно рискованный шаг с точки зрения последствий для самой Грузии.

После того, как было признано Косово, Россия перешла к политике реинтеграции, другими словами – аннексии грузинских территорий. Это делалось политическими, экономическими методами. И конечно, этот очень неосмотрительный шаг Саакашвили. Лично я считаю, его фатальной ошибкой. Которая дала возможность России дополнить эти средства аннексии военными действиями, которые теперь преподносятся как защита Южной Осетии.

Для России это очень благоприятный случай, потому что в силовом варианте она однозначно преобладает. Это даст теперь России основания говорить, что российские войска оттуда не уйдут. Там постоянно будет находиться несколько военных гарнизонов. Таким образом, Грузия потеряет любое влияние на те территории. А что важнее всего, потеряет возможность политического урегулирования конфликта в Южной Осетии. Хотя, в отличие от Абхазии, в Южной Осетии оставалось большое количество этнического грузинского населения. А это оставляло определенные надежды на разрешение конфликта мирным путем.

Очевидно, ситуация будет развиваться по сценарию введения этих республик или в административные единицы соответствующих областей или субъектов Российской Федерации, или предоставления им отдельного, так сказать, статуса в составе РФ.

Безусловно, позиция Украины повлияет на российско-украинские отношения. Но она уже повлияла. Как по мне, Украина поступила вполне правильно, потому что в такой ситуации оставлять Грузию наедине с такими колоссальными вызовами ее территориальной целостности и суверенитету, мы не могли. Тем более что Грузия является членом ГУАМ. И если мы рассматриваем ГУАМ как важную структуру для нас, то Украина должна была оказать поддержку Грузии.

Из шагов МИД Украины мы видим, что Украина проявляет достаточно большую активность относительно поддержки Грузии и мирного урегулирования конфликта.

Украина имела юридических предпосылок не пускать корабли ЧФ обратно к Крыму. Потому что согласно с международными нормами страна, с территории которой осуществляются боевые действия против третьей стороны, считается агрессором. Это значит, если ЧФ вступает в боевые действия против третьей страны, и третья страна имеет все основания рассматривать Украину как агрессора.

Думаю, это не последняя война. Переход к многополярному миру поднимет и амбиции России относительно завоевания или новых территорий реинтеграции новых территорий, как сейчас принято говорить. Эти геополитические цели России приведут к ряду локальных конфликтов, которые будет вести Россия по периметру своих границ.

Думаю, если эта военная кампания пройдет успешно для РФ, это придаст уверенности российскому руководству относительно легкости решения стратегических интересов военным путем. Такие амбиции усилят желание России совершить что-то подобное в отношении Крыма, Восточной Украины. Как раз война с Грузией может создать предпосылки относительно нашей безопасности.

Подытоживая, скажу: последствия российско-грузинской войны будут очень существенными, в том числе и для национальной безопасности Украины.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества: МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО НЕ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ На данный момент нет четкой прогрузинской или пророссийской позиции мирового сообщества. Позиция НАТО однозначна, это - нарушение территориальной целостности Грузии и начало военных действий, открытый грузино-российский конфликт. Европейский Союз также выразил обеспокоенность и считает, что единственным залогом разрешения конфликта является возобновление территориальной целостности Грузии.

Однако до сих пор нет решения СНГ. Нет решения такого регионального объединения, как ГУАМ. Оценка ситуации грузино-российского конфликта еще не до конца обрисована в самом ЕС, скажем, на уровне участников ЕС. Некоторые страны осудили позицию Грузии, в том числе как инициатора конфликта. Например, Италия. В то же время значительная часть участников Северно-атлантического Альянса осуждает позицию России.

То есть сейчас весы находятся в равновесии, нет однозначной оценки или осуждения РФ. Однако все выражают мнение, что Россия перешла границу необходимого применения силы.

В целом эта ситуация не играет положительно на внешний имидж России. В случае продолжения и затягивания конфликта Россия рискует оказаться в ситуации международной изоляции со всеми последствиями.

Россия в глазах многих уже выглядит как агрессор, однако, с моей точки зрения, пока рано делать выводы, потому что значительная вина за эскалацию конфликта, за начало военных действий лежит на Грузии, которая начала военную операцию в Южной Осетии. Не посоветовавшись со своими партнерами по ГУАМ, не проведя консультации с Киевом. Если были консультации с Вашингтоном, то мы об этом ничего не знаем.

В этой ситуации Украина оказалась фактически втянутой в конфликт как из-за места базирования ЧФ, так и из-за того, что украинские инструкторы учили грузинскую армию. Украина была поставщиком оружия в Грузию.

С моей точки зрения, вина здесь лежит на обеих странах, однако больше – на Грузии.

Почему ООН еще не приняла решения? Во-первых, сначала нужно решение Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности. В СБ есть страны, которые имеют право вето на решение, – это Китай и Россия. Понятно, что за антироссийское решение Россия не будет голосовать. Потому решения Совбеза ожидать не стоит. Можно ожидать решения Генеральной Ассамблеи, однако и там есть определенные проблемы, потому что не все страны поддержат Грузию и осудят позицию России. В частности, Куба заявила о поддержке действий РФ.

Можно также ожидать, что часть стран СНГ поддержит позицию России. Потому говорить об однозначной позиции мирового сообщества, не стоит.

Грузия постоянно чувствовала определенный дефицит безопасности для себя. И эта авантюра с Южной Осетией, возможно, имела целью ускорить получение Грузией ПДЧ в декабре. Известно, что ряд европейских стран выступали против этого, поскольку считали, что внутренняя политическая нестабильность или непрогнозируемость курса Саакашвили делает невозможным более тесное сотрудничество с НАТО. Соответственно, Грузия таким образом, спровоцировав Россию на агрессию, надеяться на перераспределение сил в НАТО и получение в декабре ПДЧ для себя.

Думаю, это авантюристская политика, и в декабре они так и не получат ПДЧ, невзирая на все свои усилия.

Грузия готовилась к военному конфликту. Об этом заявляли и военные деятели Грузии, и отдельные грузинские политики. На лозунгах реинтеграции, на объединении Грузии шел на выборы сам Саакашвили. Его политсила активно эксплуатирует лозунги объединения родины. Потому нельзя сказать, что Грузия не готовилась к войне с Южной Осетией.

Этот конфликт создаст дополнительный клубок проблем, который сделает невозможным разрешение замороженных конфликтов в краткосрочной перспективе. Теперь трудно представить, как Южная Осетия и Грузия будут вести речь о создании конфедерации или федерации.

Другой вопрос – какую тактику изберет Россия относительно непризнанных государств. Вполне очевидно, что Россия может частично признать эти государства. Скажем, провести условное признание Абхазии и Южной Осетии. Тогда она создаст прецедент, хуже чем косовский, поскольку это может опрокинуться с Южного Кавказа на Северный Кавказ. А это уже проблемы РФ.

Относительно позиции Украины.

Украина не имеет достаточных рычагов влияния, чтобы быть эффективным миротворцем. Если мы туда встрянем, то окажемся мальчиками для битья. У нас нет никаких экономических интересов, которые бы мы могли защищать в Грузии.

С ЧФ ситуация достаточно сложна, потому что потоплен грузинский ракетный катер. Это свидетельствует о том, что ЧФ стал участником боевых действий. И теперь речь будет идти о политическом решении государства.

Не пускать корабли ЧФ назад в Крым – это нарушение договора. С другой стороны – Россия заявляла, что флот не будет принимать участия в боевых действиях...

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: СТРАННО, ЧТО В ООН НЕ ПРИНЯТО НИ ОДНО РЕШЕНИЕ

Как по мне, международное сообщество на сегодня в известной степени шокировано. Шокировано прежде всего тем, что началась война. На поверхности – политические амбиции, а в этих политических амбициях простые люди становятся заложниками и жертвами.

Поэтому мне тяжело сказать, на какой стороне сегодня будет находиться международное сообщество. Однако в любом случае нужно учитывать такие принципы международного права, в основе которых лежит территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела, уважения прав человека... Вот из этих рассуждений должно формировать свою позицию международное сообщество.

Важно, чтобы Саакашвили не стал заложником глобальной игры, которая ведется сейчас вокруг Кавказа. Создается впечатление, что в известной степени он угодил в эту игру. И как следствие, принимаются меры, чтобы выйти как можно быстрее из этой игры. Неслучайно МИД Грузии обратился в МИД РФ с сообщением о том, что Грузия готова как можно скорее прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Это симптом. Но в то же время – большая политика, в которую играют большие игроки. Потому нельзя думать, что это было ошибочное решение президента Грузии относительно начала масштабных боевых действий.

Для ООН тяжело на основе информации, которую по-разному подают две стороны – Грузия и Россия, – сформулировать соответствующие решения. Однако очень странно, что после нескольких заседаний не принято ни одно решение.

Это может быть решение ООН, но поскольку решения ООН даются крайне тяжело, то это может быть заявление председателя Совета Безопасности ООН, согласованное на основе неформальных консультаций между членами Совбеза.

Однако этого не случилось. Значит, где-то что-то не срабатывает, где-то кто-то сильно блокирует. А возможно, у членов ООН нет полной информации, с чего все начиналось, как все развивается, кто является инициатором этой ситуации.

Неслучайно министр иностранных дел Франции пытается в одностороннем плане выяснить все, что касается ситуации вокруг Южной Осетии.

Относительно позиции Украины. Уже есть определенные негативные симптомы, складываются определенные недоразумения в связи с теми заявлениями, которые имели место со стороны МИД России и Украины. Потому не стоит ожидать, что это как-то пройдет стороной. Поэтому будет очередная волна ухудшения российско-украинских отношений, которая не пойдет на пользу ни одной, ни другой стороне.

Опрашивала Ксения Лесив