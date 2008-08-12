Украинских дипломатов эвакуируют из Грузии

Украинских дипломатов и членов их семей эвакуируют из Тбилиси в Ереван, потом из Армении они самолетами будут переправлены на Родину.

Об этом сообщает “5-й канал” со ссылкой на специального представителя Президента Украины, заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА.

Такой сложный маршрут эвакуации К.ЕЛИСЕЕВ объяснил удобством транспортного сообщения.

В то же время продолжается эвакуация украинских граждан из зон боевых действий.

"В два часа ночи прибыл украинский самолет, на борту которого был 31 гражданин Украины. Речь идет преимущественно о женщинах с маленькими детьми. Эти граждане Украины были эвакуированы преимущественно из разных городков вокруг Грузии и Южной Осетии”, - сообщил К.ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, благодаря усилиям МИД, все эти люди отправлены по месту жительства, поскольку многие из них были не из Киева.

Сейчас на территории Грузии остаются украинские граждане, которые хотят срочно эвакуироваться: это приблизительно 150 украинских граждан в районе Батуми и свыше 200 граждан в Тбилиси.

Как информировал К.ЕЛИСЕЕВ, Посольство Украины в Грузии постоянно держит с ними связь. “Мы и МИД работаем с тем, чтобы вылетел украинский самолет с целью их эвакуации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уже осуществлены два чартерных авиарейса, которые доставили украинских граждан из Грузии на территорию нашего государства.

Он заверил, что все украинские граждане будут возвращены на Родину.

Глава государства сообщил, что по его поручению в Посольстве Украины в Тбилиси и в Консульском агентстве Украины в Батуми организованы круглосуточные штабы, которые оказывают необходимую помощь украинцам.

Также по распоряжению В.ЮЩЕНКО к эвакуации украинских граждан в случае необходимости будут привлечены дополнительные транспортные возможности.

На сегодня эвакуация возможна из аэропортов Тбилиси и Батуми, морским транспортом из порта Батуми.

Кроме того, правительство выделило три дополнительных самолета, которые сегодня доправят украинских граждан из Грузии на Родину