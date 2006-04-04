ВР упразднила неприкосновенность депутатов местных советов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе депутатов местных советов».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” этот закон проголосовали 296 народных депутатов из 382, зарегистрированных в зале.

Преимущественно не голосовали депутаты из фракции “Регионы Украины” (“за” – только один голос), фракции СДПУ(о) и фракции «Возрождение” (по 2 голоса “за”).

Как сообщил представитель парламентского Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Комитет, на основании решения Согласительного Совета наработал согласованный законопроект из ряда аналогичных документов, в том числе и от Президента Украины.

Принятым законом предусматривается исключить п. 7 ст. 30 из Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», разрешающий возбудить уголовное дело в отношении депутата местного совета только после решения соответствующего совета.

В то же время, в ст. 31 закона устанавливается специальный порядок привлечения к ответственности депутатов. В частности, уголовное дело в отношении депутата местного совета может возбудить генеральный прокурор, заместитель генпрокурора, прокурор АР Крым, прокурор области, прокуроры городов Киева и Севастополя. При этом, не позже, чем на следующий рабочий день, об этом решении должен быть поставлен в известность соответствующий совет.

Также закон предусматривает, что решение о взятии депутата под стражу или под домашний арест может приниматься исключительно на основании решения суда. Суд также должен не позже следующего рабочего дня сообщить об этом соответствующий совет.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2005 года Верховная Рада приняла Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины “О статусе депутатов местных советов”, которым устанавливается неприкосновенность для депутатов местных советов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно заявлял, что не поддерживает идею депутатской неприкосновенности. 5 октября он подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе депутатов местных советов", а 7 октября внес в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть конституционность данного закона.

На отмене неприкосновенности депутатов местных советов настаивали также БЮТ, Украинская народная партия и Гражданская партия “Пора”.