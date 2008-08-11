Путин о цинизме, США и Саддаме Хусейне

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия доведет до логического завершения военную операцию в Южной Осетии.

Как передает Рейтер, об этом он сказал на заседании президиума правительства в Москве.

"Россия, разумеется, доведет до логического завершения свою миротворческую миссию", - отметил В.ПУТИН.

"Будем стремиться к выстраиванию рабочих отношений со всеми участниками этого конфликта, в том числе, разумеется, и с грузинской стороной", - добавил он.

В.ПУТИН обвинил США в цинизме и противодействии мирному урегулированию.

"Жаль, что некоторые наши партнеры не помогают нам, а пытаются по сути даже мешать. Имею в виду, в том числе и переброску Соединенными Штатами грузинских воинских контингентов из Ирака фактически в зону конфликта. Разумеется, это ничего не изменит. Но это движение в обратную сторону", - сказал В.ПУТИН.

"Удивляет не сам цинизм такой политики,.. удивляет масштаб этого цинизма. Удивляет умение выдавать белое за черное, черное за белое, умение ловко выставлять агрессора в качестве жертв агрессии. Саддама Хусейна, как известно, за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень, надо было, конечно, повесить. А вот нынешних грузинских правителей,.. конечно нужно взять под защиту", - сказал В.ПУТИН.